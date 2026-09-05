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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Войнов стал капитаном «Амура». Ли, Дергачев, Абрамов и Алексей Василевский – ассистенты

Защитник « Амура » Вячеслав Войнов назначен капитаном команды в сезоне-2026/27.  Ему будут помогать Олег Ли , Алексей Василевский , Александр Дергачев и Виталий Абрамов .

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