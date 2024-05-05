Урок футбола в СШ №27.

Футболисты Белшины провели открытый урок по футболу для учащихся школы №27. Участие под руководством тренеров Андрея Свиркова и Дмитрия Мигаса принимали Никита Паценко, Владислав Соланович, Вадим Бальбух, Максим Самотой, Илья Семинарь.
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