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Урок футбола в СШ №27.

Урок футбола в СШ №27.

Футболисты Белшины провели открытый урок по футболу для учащихся школы №27. Участие под руководством тренеров Андрея Свиркова и Дмитрия Мигаса принимали Никита Паценко, Владислав Соланович, Вадим Бальбух, Максим Самотой, Илья Семинарь.

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