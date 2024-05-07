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«Зенит» на последних секундах упустил победу над «Факелом»

«Зенит» на последних секундах упустил победу над «Факелом»

«Зенит» на последних секундах упустил победу над «Факелом» Юлия СоколоваИнтрига в РПЛ обострилась до предела – питерский «Зенит» не может победить в рамках чемпионата три тура подряд, благодаря чему «Динамо» и «Краснодар» вплотную приблизились к первой строчке турнирной таблицы первенства.

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