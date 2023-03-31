Самый маленький хищник из птиц России - жулан обыкновенный.

Когда мы слышим про хищную птицу, то представляем себе образ крупного и опасного охотника. Хотя встречаются в нашей стране с виду милые птахи, сравнимые по размерам с воробьем, которые вполне способны дать фору и более крупным пернатым хищникам.
Когда мы слышим про хищную птицу, то представляем себе образ крупного и опасного охотника. Хотя встречаются в нашей стране с виду милые птахи, сравнимые по размерам с воробьем, которые вполне способны дать фору и более крупным пернатым хищникам.
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