Панарин не забивает 7 матчей подряд. Форвард «Рейнджерс» один раз бросил, набрал 4 минуты штрафа при «минус 1» против «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (0:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин не отметился результативными действиями при полезности «минус 1», одном броске по воротам, четырех минутах штрафа и игровом времени 19:06 (4:47 – в большинстве).
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