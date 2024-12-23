Панарин не забивает 7 матчей подряд. Форвард «Рейнджерс» один раз бросил, набрал 4 минуты штрафа при «минус 1» против «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (0:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин не отметился результативными действиями при полезности «минус 1», одном броске по воротам, четырех минутах штрафа и игровом времени 19:06 (4:47 – в большинстве).