Рязанский перинатальный центр сообщил график работы в новогодние праздники

Стационарная помощь оказывается круглосуточно, независимо от праздников и выходных.Рязанский областной перинатальный центр сообщил график работы в новогодние праздники с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии