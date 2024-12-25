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Рязанский перинатальный центр сообщил график работы в новогодние праздники

Рязанский перинатальный центр сообщил график работы в новогодние праздники

Стационарная помощь оказывается круглосуточно, независимо от праздников и выходных.Рязанский областной перинатальный центр сообщил график работы в новогодние праздники с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

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