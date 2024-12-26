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Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских каникул, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, в Крыму будут работать отделения для приема больных с температурой и оказания неотложной медпомощи, лаборатории для забора анализов.

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