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Лилия Хәмитова һәм Руслан Трапезников патриотик җыр яздырган – «Исеңдә калдыр

Лилия Хәмитова һәм Руслан Трапезников патриотик җыр яздырган – «Исеңдә калдыр»: https://intertat.tatar/news/liliya-xamitova-ham-ruslan-trapeznikov-patriotik-yr-yazdyrgan-isenda-kaldyr-5866210.

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