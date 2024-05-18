Лилия Хәмитова һәм Руслан Трапезников патриотик җыр яздырган – «Исеңдә калдыр»: https://intertat.tatar/news/liliya-xamitova-ham-ruslan-trapeznikov-patriotik-yr-yazdyrgan-isenda-kaldyr-5866210.
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Лилия Хәмитова һәм Руслан Трапезников патриотик җыр яздырган – «Исеңдә калдыр»: https://intertat.tatar/news/liliya-xamitova-ham-ruslan-trapeznikov-patriotik-yr-yazdyrgan-isenda-kaldyr-5866210.