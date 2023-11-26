«Изнеженный патриот»: призыв мэра Пензы не прекращать школы в «некрополи» по погибшим в СВО вызвал скандал

Призыв мэра Пензы не превращать школы в “некрополи” в честь погибших в СВО вызвал скандал. Мэр поддержал директора школы, отказавшегося устанавливать мемориальную доску в память выпускнику, погибшему на войне.
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