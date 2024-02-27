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Несекретные материалы

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Слава русскому оружию!

Первый сгоревший Абрамс не может не радовать русский глаз. Как не может не радовать русский слух то, что этот горемыка пробыл в бою пару часов и успел только 3 раза выстрелить, как был подбит нашими воинами.

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