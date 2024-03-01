Тамбовчане останутся без электричества в первый день весны

Администрация Тамбова сообщает жителям и гостям города, что по информации АО «ОРЭС-Тамбов», 1 марта в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.