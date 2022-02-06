Израиль заявил, что его статус наблюдателя в Африканском союзе выгоден всем

Африканский союз отклонил попытки Алжира и ЮАР немедленно лишить Израиль статуса наблюдателя в организации, постановив создать комитет для продолжения консультаций по этому вопросу, днем 6 февраля сообщило министерство иностранных дел Израиля.
Африканский союз отклонил попытки Алжира и ЮАР немедленно лишить Израиль статуса наблюдателя в организации, постановив создать комитет для продолжения консультаций по этому вопросу, днем 6 февраля сообщило министерство иностранных дел Израиля.
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