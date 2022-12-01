Портреты заговорили

Оказывается, это знаменитость своего времени — граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко. «Меценат, член Императорского человеколюбивого общества и множества других благотворительных организаций, писатель, композитор, шахматист, оказавший огромное влияние на художественную жизнь Петербурга», — рассказала Наталья Юрьевна АВЕТЯН, старший научный сотрудник и хранитель фонда фотографии Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, на открытии выставки «Пантеон Ипполита Робийяра.