Что происходит с Ассанжем. Ситуация вокруг этого человека - пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя.
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ГМ
Георгий Мокрушин
Фашисты, одним словом.
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6 час.
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Что происходит с Ассанжем. Ситуация вокруг этого человека - пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя.
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