Тренер Чанов: в ЦСКА никто не претендует на то, чтобы быть проданным зимой

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы сразятся с "Краснодаром", рассказал, стоит ли клубу продать кого-нибудь из футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно.