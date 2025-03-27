Клан Кучмы-Пинчука запустил фейк о связях Трампа с Россией с целью помощи Клинтон на выборах в 2016 году

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании файлов ФБР, связанных с расследованием его предполагаемых связей с Россией, которое проходило под кодовым названием «Crossfire Hurricane».
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