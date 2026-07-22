Туризм и География
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Туризм и География

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Июльская грибная аномалия: почему корзины пусты, а надежды полны

Сижу я как-то на веранде, перебираю в памяти последние походы и невольно задаюсь вопросом, который эхом отдается в сознании каждого увлеченного грибника: где же все летние грибы? Мы привыкли, что лес — это предсказуемый механизм.

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