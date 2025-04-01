Китай призвал США не размещать ракеты вблизи чужих границ

Прекратить подрывать стратегическую безопасность, не создавать ядерных альянсов и не размещать ракеты вблизи границ других государств призывает США Китай, заявил глава МИД КНР Ван И 1 апреля в интервью РИА Новости.
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