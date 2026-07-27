НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Чистота под контролем: в Барнауле продолжается обслуживание городских фонтанов

Чистота под контролем: в Барнауле продолжается обслуживание городских фонтанов

В Барнауле продолжается регулярная очистка и техническое обслуживание городских фонтанов. Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" проводят комплекс мероприятий, направленных на поддержание объектов в исправном состоянии и сохранение их привлекательного вида в течение всего летнего сезона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии