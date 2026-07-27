Чистота под контролем: в Барнауле продолжается обслуживание городских фонтанов

В Барнауле продолжается регулярная очистка и техническое обслуживание городских фонтанов. Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" проводят комплекс мероприятий, направленных на поддержание объектов в исправном состоянии и сохранение их привлекательного вида в течение всего летнего сезона.
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