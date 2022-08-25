В Адмиралтействе проходит выставка, посвященная 350-летию Петра Великого

Авторы выставки - учредители Фонда, фотографы Александр Алякринский и Росита Руис, приурочили свою экспозицию к 350-летию со дня рождения Петра Великого.
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