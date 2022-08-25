Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...
  • Evgenija Palette
    Вот, вот... САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР И ТАНКОВЫХ БИАТЛОНОВ!.... ( Для этой сволочи, Луки, который "мы будем з...В Белоруссии кома...
  • Владимир Алтайцев
    Что примечательно - предателей из Средней Азии не пригласили даже.Правильно сделали.В Белоруссии кома...

В Адмиралтействе проходит выставка, посвященная 350-летию Петра Великого

В Адмиралтействе проходит выставка, посвященная 350-летию Петра Великого

Авторы выставки - учредители Фонда, фотографы Александр Алякринский и Росита Руис, приурочили свою экспозицию к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх