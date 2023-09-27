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В Калуге на Малинниках разбились Opel и ВАЗ

В Калуге на Малинниках разбились Opel и ВАЗ

Вечером 25 сентября в Калуге в районе Малинников произошла авария, сообщает ГИБДД. В понедельник в 23 часа 16 минут в районе перекрестка улиц Зерновой и Тарутинской 27-летний водитель машины ВАЗ 2112 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, за рулем которого была 38-летняя женщина.

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