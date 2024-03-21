Театр абсурда
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Театр абсурда

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Техническое

Я дико не люблю, когда перевирают мои слова. И очень старательно подхожу к формулировкам. И если после- "отдельные подразделения артиллеристов, десять лет убивавших мирняк в Горловке и Донецке, в плен не берут",- "ведомство товарища Бастрыкина работает, суды проходят регулярно и обколотые свастиками нацисты, причастные к военным преступлениям и убийству мирного населения регулярно отправляются в тюрьмы на сроки от 20 лет до пожизненного"- и "Отлавливать и уничтожать всяческих "непримиримых" и прочих "зверьков" Россия тоже умеет прекрасно"прибегает в комменты истеричное нечто с криками "То есть укропских артиллеристов и стреляющих РСЗО тоже значится в плен обязательно брать?", то это означает, что перед нами долбоёб, не умеющий читать и думать.

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