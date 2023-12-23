Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Узбекистанский чиновник отправил на 3 буквы Захара Прилепина после предложения взять Узбекистан

Узбекистанский чиновник отправил на 3 буквы Захара Прилепина после предложения взять Узбекистан

Avia.pro - Новости Жесткая Реакция Узбекистанского Чиновника В Узбекистане разразился скандал в ответ на провокационные слова российского писателя Захара Прилепина о присоединении территорий.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Чемодан - вокзал - кишлак и любимый ишак !
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
А кто дал право голоса  этим  шакалам - холуям  .... Расул Кушербаевым ... ?
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12 час.
Надежда Белугина
Думаю. если мы не хотим вечно пребывать в войне, нам надо научиться разговаривать прилично. Все вопросы решать с холодным мозгом, а не горячей головой. Кто такой Прилепин? Почему так быстро доверились ему? Кто его друзья, все фотографии были опубликованы, начиная с Немцова. Что у него внутри? Почему именно в это время перед президентскими выборами он запустил эту мысль об Узбекистане?
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10 час.

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