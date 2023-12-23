Узбекистанский чиновник отправил на 3 буквы Захара Прилепина после предложения взять Узбекистан

Надежда Белугина

Думаю. если мы не хотим вечно пребывать в войне, нам надо научиться разговаривать прилично. Все вопросы решать с холодным мозгом, а не горячей головой. Кто такой Прилепин? Почему так быстро доверились ему? Кто его друзья, все фотографии были опубликованы, начиная с Немцова. Что у него внутри? Почему именно в это время перед президентскими выборами он запустил эту мысль об Узбекистане?