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Царьград

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Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки

Посольство США в России поздравило Александра Овечкина с тем, что он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 895-й гол и превзойдя рекорд Уэйна Гретцки в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

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