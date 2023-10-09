Посол Викторов: аэропорт Бен-Гурион работает с ограничениями, но вылететь можно

В случае необходимости Россия организует вывоз своих граждан с территории Израиля. Пока технически возможность покинуть страну осталась, аэропорт Бен-Гурион перешел на работу в полурегулярном режиме, заявил в эфире «Россия 24» посол Анатолий Викторов.
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