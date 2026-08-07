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«Зенит» забил 8 голов в двух турах РПЛ, «Родина» пропустила 7 мячей. Букмекеры ждут от петербуржцев 3+ гола

«Зенит» примет «Родину» в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга забил 8 мячей первых двух турах сезона – 5:0 с «Акроном» и 3:0 с «Оренбургом».

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