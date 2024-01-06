Ибогаин и магний обещают помочь при посттравматическом стрессовом расстройстве

Ибогаин, психоактивный препарат растительного происхождения в сочетании с магнием, эффективно уменьшают симптомы посттравматического стрессового расстройства, тревогу и депрессию у людей с черепно-мозговыми травмами (ЧМТ).
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