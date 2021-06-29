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В Пензе пожар в торговом центре: горит крыша и мансарда

В Пензе пожар в торговом центре: горит крыша и мансарда

В Пензе пожарные тушат возгорание в торговом центре «Триумф» на ул. Суворова, 2. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, огонь распространился по крыше здания и на мансарде, около 7 часов утра возгорание было локализовано на площади 2 тыс.

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