В Пензе пожар в торговом центре: горит крыша и мансарда

В Пензе пожарные тушат возгорание в торговом центре «Триумф» на ул. Суворова, 2. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, огонь распространился по крыше здания и на мансарде, около 7 часов утра возгорание было локализовано на площади 2 тыс.