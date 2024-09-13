АЮ

Александр Юткин

Ну, обосрались наши маннергеймы. А приходят к нам всегда те же самые. Что в финскую, что в эту. Воплями, типа «спина белая», дело не поправишь. Команда из сватов пока буксует. Нерушим только характер русских мужиков. Раненый под Курском полковник это доказал, когда из допущенного ряжеными окружения вывел своих бойцов без потерь.