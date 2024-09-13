Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 608 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    А им то какое дело? Кто сказал, что это осетинские пироги? Назовите ватрушка с мясом и пусть идёт лесом этот высший с...Совет осетин попр...
  • Владимир Уфимцев
    ничего не должны?... тогда, какого Якова??? гнать всех ссаными тряпками...В Россию едет про...
  • Владимир Уфимцев
    ну и ну...В Россию едет про...

МИД России: ВСУ создали в Курской области подобие концлагерей

МИД России: ВСУ создали в Курской области подобие концлагерей

На контролируемых боевиками территориях обнаружены объекты, куда сгоняли не уехавших жителей.После вторжения ВСУ на территорию Курской области там были созданы места наподобие концентрационных лагерей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
Ну, обосрались наши маннергеймы. А приходят к нам всегда те же самые. Что в финскую, что в эту. Воплями, типа «спина белая», дело не поправишь. Команда из сватов пока буксует. Нерушим только характер русских мужиков. Раненый под Курском полковник это доказал, когда из допущенного ряжеными окружения вывел своих бойцов без потерь.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх