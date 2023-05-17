Немецкий политолог Варвик назвал стратегию Запада на Украине безуспешной

Безусловная поддержка Украины со стороны Запада не поможет решить конфликт путем переговоров. Его действующая стратегия не принесет успеха, и нужно ее сменить, предупредил в статье для Frankfurter Allgemeine политолог из Германии Йоханнес Варвик.
Безусловная поддержка Украины со стороны Запада не поможет решить конфликт путем переговоров. Его действующая стратегия не принесет успеха, и нужно ее сменить, предупредил в статье для Frankfurter Allgemeine политолог из Германии Йоханнес Варвик.
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