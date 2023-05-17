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Немецкий политолог Варвик назвал стратегию Запада на Украине безуспешной

Немецкий политолог Варвик назвал стратегию Запада на Украине безуспешной

Безусловная поддержка Украины со стороны Запада не поможет решить конфликт путем переговоров. Его действующая стратегия не принесет успеха, и нужно ее сменить, предупредил в статье для Frankfurter Allgemeine политолог из Германии Йоханнес Варвик.

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