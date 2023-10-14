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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэтклифф, вероятно, получит влияние на спортивные решения «МЮ» после покупки 25% акций. Тен Хага не уволят, будущее спортдиректора Мерто под вопросом

Рэтклифф, вероятно, получит влияние на спортивные решения «МЮ» после покупки 25% акций. Тен Хага не уволят, будущее спортдиректора Мерто под вопросом

Сообщалось, что глава Ineos близок к приобретению 25% акций «Манчестер Юнайтед». По данным The Athletic, в основе сделки лежит возможность влиять на спортивные решения.

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