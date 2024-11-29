«Ну вот есть же и хорошие новости!»

Sergiy Che

А когда Кипр первый раз "обул" в кризис 2008г. на все прячемые в его оффшере бабки российских нуворишек у этих придурков мозг так и не включился, что не стоит туда свои активы тащить?? Ну что ж - дураков два раза учат... 😁