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«Ну вот есть же и хорошие новости!»

«Ну вот есть же и хорошие новости!»

Детали. Как пишет кипрское издание Politis, список был подготовлен около месяца назад, и в нем оказались дела российских миллиардеров, а также малазийского биржевого маклера Джо Лоу, обвиняемого в финансовых преступлениях.

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Комментарии
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Sergiy Che
А когда Кипр первый раз &quot;обул&quot; в кризис 2008г. на все прячемые в его оффшере бабки российских нуворишек у этих придурков мозг так и не включился, что не стоит туда свои активы тащить?? Ну что ж - дураков два раза учат... 😁
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6 час.
Михаил Воскресенский
БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ, ...Ждём 😂
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3 час.

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