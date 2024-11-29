Детали. Как пишет кипрское издание Politis, список был подготовлен около месяца назад, и в нем оказались дела российских миллиардеров, а также малазийского биржевого маклера Джо Лоу, обвиняемого в финансовых преступлениях.
«Ну вот есть же и хорошие новости!»
Комментарии
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Sergiy Che
А когда Кипр первый раз "обул" в кризис 2008г. на все прячемые в его оффшере бабки российских нуворишек у этих придурков мозг так и не включился, что не стоит туда свои активы тащить?? Ну что ж - дураков два раза учат... 😁
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6 час.
Михаил Воскресенский
БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ, ...Ждём 😂
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3 час.
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