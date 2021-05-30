Сегодня в Карелии никто не умер от внебольничной пневмонии

Всем пациентам с легочной инфекцией неоднократно проводится исследование на COVID-19 За минувшие сутки девять человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всем пациентам с легочной инфекцией неоднократно проводится исследование на COVID-19 За минувшие сутки девять человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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