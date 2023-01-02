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Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами, которые могут нести ядерный заряд

Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами, которые могут нести ядерный заряд

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь осмотрели склад, где хранятся ракеты KN-23 (могут нести тактические ядерные заряды) и баллистические ракеты средней дальности Hwasong-12, сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на кадры Центрального государственного телевидения Северной Кореи.

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