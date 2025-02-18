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Патрушев оценил влияние западных санкций на работу судостроительной отрасли

Патрушев оценил влияние западных санкций на работу судостроительной отрасли

Строительство кораблей для Военно-морского флота продолжается, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются предприятия судостроительной отрасли из-за санкций «недружественных стран», рассказал в эксклюзивном интервью aif.

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