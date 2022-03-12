Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Хоффенхайма», «Дортмунд» и «Байер» проведут матчи в воскресенье

В 26-м туре немецкой Бундеслиги в субботу «Бавария» играет на выезде с «Хоффенхаймом». В воскресенье «Байер» принимает «Кельн», дортмундская «Боруссия» – «Арминию», «РБ Лейпциг» встречается в гостях с «Гройтером».

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