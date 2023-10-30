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Квартира, дом, дача

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Самые популярные архитектурные стили загородных домов

Самые популярные архитектурные стили загородных домов

Исторические архитектурные стили — барокко, готика, рококо, ампир — ушли в прошлое. Современные домовладельцы хотят что-то более практичное и недорогое в реализации, но привлекательное и функциональное.

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