Самые популярные архитектурные стили загородных домов

Исторические архитектурные стили — барокко, готика, рококо, ампир — ушли в прошлое. Современные домовладельцы хотят что-то более практичное и недорогое в реализации, но привлекательное и функциональное.
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