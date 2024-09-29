Русская весна
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Русская весна

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    дура долго готовитсяДума готовится уж...

Дума готовится ужесточать миграционную политику

Дума готовится ужесточать миграционную политику

С 1 октября Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов в сфере миграционной политики, сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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Комментарии
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Л
Леонид
А где о проверке оснований ранее предоставленного гражданства? Когда будет внесено реальное изменение в понятие &quot;соотечественник&quot;?
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17 час.
Михаил Еграшин
&quot;...внесли десятки законопроектов...&quot;. И?
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15 час.
Dash45
дура долго готовится
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10 час.

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