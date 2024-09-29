С 1 октября Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов в сфере миграционной политики, сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Дума готовится ужесточать миграционную политику
Комментарии
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Л
Леонид
А где о проверке оснований ранее предоставленного гражданства? Когда будет внесено реальное изменение в понятие "соотечественник"?
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17 час.
Михаил Еграшин
"...внесли десятки законопроектов...". И?
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15 час.
Dash45
дура долго готовится
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10 час.
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