РИА Новости: с начала СВО в ВСУ воевали не менее 75 наемников из Франции

С начала спецоперации Москвы в Вооруженных силах Украины воевали не менее 75 наемников из Франции. Об этом проинформировало РИА Новости, которое сослалось на бывшего сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
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