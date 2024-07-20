В Тулуне полицейские расследуют трагическое ДТП с участием большегруза

Вчера около 17.00 на 1479 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель грузовика, сообщили в Telegram-канале (16+) ГИБДД38.
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