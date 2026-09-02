За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими

В 16-10 в Иванове на улице 1-я Сосневская 52-летний водитель электросамоката выехал на полосу, предназначенную для встречного движения с целью обгона (обгон разрешён), где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено Сандеро», под управлением 56-летнего мужчины.
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