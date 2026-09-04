Омбудсмен Украины: «Смиритесь: и война, и Зеленский останутся с нами навечно»

Украинцам пора смириться с тем, что война навсегда вошла в их жизнь. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Баранчик: «Пора у...
- CT Удары ядерным ору...
- ЛЛ Удары ядерным ору...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым