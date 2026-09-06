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Царьград

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СК России расследует халатность в аварийных домах Марий Эл и Оренбурга

СК России расследует халатность в аварийных домах Марий Эл и Оренбурга

В Марий Эл и Оренбурге жители аварийных домов не расселены с 2017 года, несмотря на суд и обрушения. СК России начал расследование по халатности.

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