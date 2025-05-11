Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка на выпускной в Петербурге

Выпускной вечер — одно из самых важных и памятных событий в жизни каждого школьника и его семьи. В Санкт-Петербурге, как и в других крупных городах, расходы на подготовку к выпускному могут быть весьма ощутимыми.
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