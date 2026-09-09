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Прима алтайского театра и ее муж угодили в ловушку бобров в лесу под Барнаулом

Прима алтайского театра и ее муж угодили в ловушку бобров в лесу под Барнаулом

Прима Алтайского музыкального театра, заслуженная артистка России Виктория Гальцева и ее муж звонарь Знаменского храма Владислав Пашков отправились в лес в минувшие выходные и столкнулись с "мстительными" бобрами.

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