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Аргументы и Факты

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Семь человек задержаны после драки с ножами в ресторане KFC в Лондоне

Семь человек задержаны после драки с ножами в ресторане KFC в Лондоне

Семь человек задержаны после драки с применением холодного оружия в ресторане KFC в Лондоне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на столичную полицию.

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