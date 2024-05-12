ВСУ снова ударили по Белгороду: обрушился подъезд жилой многоэтажки

Украинские войска вновь нанесли массированный удар по гражданским объектам в Белгороде. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж «Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.
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