ВСУ снова ударили по Белгороду: обрушился подъезд жилой многоэтажки

Украинские войска вновь нанесли массированный удар по гражданским объектам в Белгороде. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж «Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.