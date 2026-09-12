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Два аналитика не считают дно Bitcoin подтвержденным

Два аналитика не считают дно Bitcoin подтвержденным

Несмотря на мощный рост Bitcoin с примерно $62 000 до отметки выше $80 000 в августе, два аналитика предупреждают: считать июльское снижение окончательным дном текущего цикла пока рано.

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