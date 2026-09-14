Военнослужащий рассказал о значении позывного на Коми языке

Боец группировки "Днепр" рассказал, как его жена из Коми придумала ему позывной "Зиль", который на её языке означает "шустрый", "красавчик".
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