Власти Пакистана не будут судить оппозицию за госизмену — министр

Правительство Пакистана приняло решение не задействовать против оппозиционных политиков и чиновников нормы статьи 6 Конституции Пакистана о государственной измене, заявил министр юстиции Пакистана Азам Назир Тарар, выступая 11 марта в сенате Пакистана.
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